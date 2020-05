Spoiler alert! Wout van Aert licht tipje van de sluier op over Container Cup: "Als een kieken zonder kop"

Net zoals vele van zijn collega-wielrenners besloot Wout van Aert om mee te doen aan het VIER-programma 'De Container Cup', waarin atleten een zevenkamp in een zo snel mogelijke tijd moeten afwerken. Woensdag komt de uitzending waarin Van Aert te zien is op tv.

Van Aert licht in Het Nieuwsblad al een tipje van de sluier op. "Het zal wel ingaan tegen de typische verhalen van de topsporters, maar zo'n competitie wil ik niet per se winnen. Voor Parijs-Roubaix ben ik ontzettend gemotiveerd, maar een potje kleurenwiezen of de Container cup, daarin ga ik mij nooit enerveren."

Ik heb mij niet echt voorbereid

Het was dus meer vrij zijn kans gaan in plaats van echt gefocust te zijn. "Ik zal niet te veel verklappen, maar mijn prestatie kon beter. Over de fysieke nummers was ik tevreden, over de technische veel minder. Mikken is bijvoorbeeld niet echt mijn ding. Ik heb mij ook niet echt voorbereid, niet nagedacht over tactiek. Het was meer erin vliegen als een kieken zonder kop."

Bovendien ging het lopen tijdens zijn herstelperiode na zijn val niet zo vlot. Hoe zit het daarmee? "De Container cup is een maand geleden opgenomen en toen was ik net met echte looptraining herbegonnen. Bij het fietsen ervaar ik nog hinder in de knie, bij het lopen is het echt in de heup zelf."

Gevoel in rechterbeen zal altijd anders blijven

Het is uitkijken of hem dat in de koers op de weg last gaat bezorgen of niet. "Mijn benen zijn opnieuw even sterk en ik zal hetzelfde niveau halen als voor mijn crash in de Tour, maar het gevoel in het rechterbeen zal altijd anders blijven."