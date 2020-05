Zenuwachtigheid bij Fabio Jakobsen was nergens voor nodig: "Ik probeerde mijn fiets kapot te rammen"

Fabio Jakobsen hoeft zich nog niet meteen zorgen te maken over zijn reputatie als spurtbom. Dat was voorafgaand aan het sprinttoernooi van Challenge of Stars misschien enigszins het geval, maar dat bleek nergens voor nodig. Jakobsen was veruit de snelste.

Mads Pedersen was als niet-sprinter niet tegen Jakobsen opgewassen. Nadien moest er een koningsspurt aankomen tegen Ackermann, maar met een forse demarrage liet Jakobsen de Duitser achter. Om vervolgens nog eens de puntjes op de i te zetten in de finale tegen Ganna. Dit was langer dan een normale pelotonsprint Jakobsen werd zo de sprintkoning van de Challenge of Stars en is hiervoor wel diep gegaan. "De benen doen veel pijn", zei de Nederlandse kampioen achteraf. "Dit was langer dan een normale pelotonsprint. Ik probeerde mijn fiets kapot te rammen op 500m van de meet." De renner van Deceuninck-Quick.Step heeft zich geamuseerd en dat is toch het voornaamste. "Het is best leuk om dit te doen, maar ik was toch wat nerveus vooraf."