Amerikaan van Jumbo-Visma sukkelt met de knie en kan zegekansen niet verdedigen

Na vandaag weten we wie de beste virtuele wielrenner van Jumbo-Visma is. Wie dat al zeker niet zal zijn, is de Amerikaan Sepp Kuss. Al is dat niet omdat de 25-jarige renner niet goed genoeg zou zijn, wel omdat hij last heeft van een zere knie.

Kuss is opgestaan met pijn aan de knie en heeft uit voorzorg besloten om niet mee te doen aan de laatste etappe van de eCompetition van Jumbo-Visma. Het is wel zonde, want Kuss was niet kansloos om nog een gooi te doen naar de eindzege.

De laatste virtuele rit gaat immers naar de top van de Alpe d'Huez. Kuss heeft het tot dusver in de virtuele koersen geregeld aardig gedaan en stond sowieso al op kop in het bergklassement. In het algemene klassement moest hij het voorlopig stellen met een vierde plaats, maar gezien het parcours was er zeker nog een mogelijkheid om op te schuiven richting het podium of zelfs de eerste plaats.

Unfortunately @seppkuss will not start. The mountain classification leader will not be able to defend his lead and good GC due to a sore knee. Get well soon Sepp 🙏 pic.twitter.com/cMpsPfyKZf — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 24, 2020

Die kans loopt Kuss nu mis. Hij zal moeten toekijken welke van zijn ploegmaats met de eindzege en de bergtrui aan de haal gaat.