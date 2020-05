Thomas De Gendt plooit pas in finale van Challenge of Stars op Stelvio

Nadat de sprinters zaterdag al hun toernooi reden in de Challenge of Stars, was het zondag aan de klimmers. Tijdens een virtueel bezoek aan de Stelvio konden zij hun benen testen. Een klim die De Gendt uitstekend ligt, maar hij moest deze keer wel vrede nemen met een tweede plaats.

In de eerste twee wedstrijdjes klopte Ciccone Fuglsang en haalde Geschke het van Nibali. Daarna kwam dan het moment van Thomas De Gendt. Die maakte meteen indruk, want de renner van Lotto Soudal liet Rafal Majka volledig kansloos.

VALSE START VOOR FROOME

Voor aanvang van hun wedstrijd moeten de renners overigens een minuut lang de benen stilhouden. Dat was Christopher Froome vergeten. Daardoor mocht de viervoudig Tourwinnaar pas 15 seconden na Barguil van start gaan en het was dan uiteraard onmogelijk om de Fransman dan nog in te halen.

Ciccone plaatste zich als eerste voor de finale nadat de Italiaan zich in de laatste 200 meter ontdeed van Geschke. De Gendt nam ook tegen Barguil snel afstand en stootte dus ook opnieuw door. Een finale Ciccone-De Gendt dus, met onze landgenoot die met zijn groter verzet opnieuw enige voorsprong kon nemen.

CICCONE REMONTEERT DE GENDT

De Gendt ging op de trappers lopen om zijn voorsprong te behouden, maar Ciccone kwam met een versnelling toch wat dichter. Op 500m van de aankomst zaten ze virtueel weer in mekaars wiel. Ciccone had nog een eindsprint en werd zo de bergkoning in deze Challenge of Stars. De Gendt reed als verliezend finalist eveneens een knap toernooi.