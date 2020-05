Van Aert legt uit waarom het voor hem allemaal in het veld begon en geeft aan wanneer hij punt zet achter wegseizoen

Vorig seizoen heeft Wout van Aert niet heel erg veel kunnen crossen en het is nog afwachten of komend seizoen op dat gebied beter meevalt. In elk geval zal het wel uitkijken zijn naar het moment dat Van Aert terug het veld in duikt. Dat kan in theorie na Parijs-Roubaix.

Tijdens de laatste rit van de eCompetiton van Jumbo-Visma werd Van Aert geïnterviewd door het AD. Het ging onder andere over hoe het komt dat de focus in de eerste plaats zo op de cross heeft gelegen. "Ik zat met een vriendje op de lagere school die veldritjes ging rijden in Nederland. Ik ging mee met de mountainbike en werd meteen tweede in mijn eerste koers. Na die eerste wedstrijd dacht ik: 'Dit wil ik gaan doen.'"

VOOR DE HAND LIGGEND

Vanaf dan was er sprake van de crosser Wout van Aert. "Veldrijden was de voor de hand liggende keuze. Toen ik bij de nieuwelingen een frêle mannetje was, kon ik in het veld met mijn techniek een beetje compenseren. Zo is dat gegroeid. Ik ben eigenlijk pas beter op de weg gaan koersen als ik al belofte was."

TERUGKEREN NAAR DE ROOTS

Het veldrijden maakt dus ook anno 2020 nog altijd deel uit van wat Van Aert wil doen. "Daarom voelt het telkens als terugkeren naar de roots. Vorige winter heb ik nog kunnen merken dat ik het absoluut niet zou willen missen", aldus de renner van Jumbo-Visma.

Om te weten wanneer we hem weer in de cross zijn, moet natuurlijk ook gekend zijn wanneer het wegseizoen voor hem eindigt. "Als ik de kalender bekijk, valt er na Roubaix voor mij niet veel meer te rapen. Tenzij het WK daar komt. Dan is het de vraag wat er in het oorspronkelijke weekend van het WK gaat komen. Ervan uitgaande dat we deze kalender behouden, dan is het voor mij na Roubaix wel klaar."