BK veldrijden 2023 op weg naar het Waasland

Dankzij een superdag in Antwerpen werd Laurens Sweeck begin dit jaar Belgisch kampioen veldrijden, voor Eli Iserbyt en Toon Aerts. Waar de edities van 2021 en 2022 doorgaan ligt ook al vast. Over het BK van 2023 volgt eveneens rap uitsluitsel.

Dat jaar zal het BK veldrijden plaatsvinden in het Waasland, namelijk in Lokeren. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De gemeenteraad van Lokeren zal maandagavond een overeenkomst goedkeuren met vzw Rapencross.

LOKEREN WIELERSTAD

Die zal instaan voor de organisatie. Lokeren telt meer dan 250 000 euro neer om het BK naar de Wase stad te halen. Het manifesteert zich ook meer als wielerstad, want het organiseert dit jaar het BK op de weg voor elites zonder contract en voor beloften.

De eerstvolgende jaren zal de Belgische titel in de cross in West-Vlaanderen worden uitgedeeld. In 2021 zal dat gebeuren in Meulebeke en in 2022 in Middelkerke.