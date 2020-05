Kogel door de kerk: BK veldrijden in 2023 in Lokeren en ... opnieuw met een ponton

De definitieve beslissing is genomen over het BK veldrijden van 2023. Dit jaar werd Laurens Sweeck Belgisch kampioen in Antwerpen. De twee volgende kampioenschappen gaan door in Meulebeke en Middelkerke. In 2023 is het de beurt aan Lokeren.

Op de gemeenteraad in Lokeren werd het plan om het BK veldrijden in 2023 te organiseren goedgekeurd. Organisator Bram De Brauwer is al goed voorbereid. "Het parcours is selectief genoeg”, klinkt het bij De Brauwer. “Er is altijd een enorme volkstoeloop voor een Belgisch kampioenschap en daarvoor kunnen we het Park ter Beuken optimaal gebruiken."

Voor de liefhebbers van het veelbesproken ponton in Antwerpen is er alvast uitstekend nieuws. "Naast het bekende park situeert zich ook de Durme. Logisch dat we die rivier eveneens gaan betrekken in het parcours. Net zoals op het BK van dit jaar in Antwerpen, waarbij ik trouwens eveneens in de organisatie zat, gaan we via een ponton het water over.”