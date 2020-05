OFFICIEEL: Oliver Naesen blijft nog tot zijn 33e aan boord bij AG2R

Oliver Naesen moet zich goed in zijn vel voelen bij AG2R La Mondiale (WorldTour). De 29-jarige renner fietst al sinds 2017 voor de Franse wielerformatie en heeft zonet besloten om er nog eens drie jaar bij te doen. Hij ligt nu dus nog tot en met 2023 vast bij zijn huidige werkgever.

Olivers jongere broer Lawrence (27) komt ook uit voor AG2R. Hij heeft nog een contract tot het einde van 2021. In 2017 won Oliver Naesen het Belgisch kampioenschap in de uitrusting van AG2R.

🇧🇪 @OliverNaesen ➡ 2⃣0⃣2⃣3⃣



Nous sommes fiers d'annoncer qu'@OliverNaesen portera nos couleurs pour 3 années supplémentaires.



We are proud to announce that @OliverNaesen will race in our colors for 3 more years. #allezALM pic.twitter.com/PJ2V5mcxcc