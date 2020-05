Eenvoudige contractbesprekingen voor Naesen: "Ze zeiden op alles ja"

Oliver Naesen heeft zijn contract met drie jaar verlengd bij AG2R en hij is daar heel blij mee. "Of ik nu binnen ben? Nee dat niet", maar voor peanuts zal Naesen ook niet bijgetekend hebben.

Er was namelijk ook wel wat interesse van andere ploegen zoals Deceuninck-Quick.Step en Bahrain-McLaren. "Ik kreeg wel wat berichtjes van andere ploegleiders maar heb nooit met hen rond de tafel gezeten", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad.

"Ik ben 29 jaar, een kruispunt in mijn carrière. Mijn carrière moest nu een definitieve vorm krijgen. Ofwel bleef ik kopman bij AG2R ofwel deelde ik dat kopmanschap ergens anders", doet Naesen zijn gedachtegang uit de doeken.

"Zeiden ja op alles wat ik vroeg"

"Het was AG2R vanaf het begin menens, ik kreeg meteen een supergoed voorstel van hen. Op alles wat ik vroeg, zeiden ze ja. Ik heb altijd al een goed gevoel gehad bij de ploeg, ik kan ze niets verwijten", is de ex-Belgische kampioen duidelijk tevreden over zijn contractverlenging.

Ook de uitbouw van een klassieke ploeg was één van die voorstellen van Naesen. Stijn Vandenbergh wil er op zijn 36e nog een jaartje bijdoen volgens Naesen die zegt dat er "nog versterking op komst is. Geen Valverde, maar wel goede talenten. Mannen met wie ik naar de oorlog kan."