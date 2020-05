Veldrijder past voor Ardennenklassiekers: "Ik kies voor de cross"

Voor veldrijder Quinten Hermans zou 2020 het jaar geworden zijn waarin hij voor het eerst de Ardennenklassiekers zou rijden. Maar door het coronavirus zijn de plannen van de veldrijder grondig veranderd. Hij verkiest nu de cross boven de weg.

"Mijn voorjaar in 2020 zou vooral een test zijn, kijken of we de komende jaren iets konden doen aan de planning tussen het crossen en op de weg rijden. De jaren erna wou ik er vol voor gaan", vertelt Quinten Hermans aan Wielerflits.

"Meer kans zonder Van Aert en van der Poel"

Waarom Hermans de cross verkiest is in zijn ogen eenvoudig uit te leggen. "Ik ben in de eerste plaats nog steeds veldrijder en ik denk dat de sponsor dat ook wel kan appreciëren. Bovendien, en daar moeten we niet flauw over doen, zijn er meer mogelijkheden aangezien Wout, Mathieu en Tim Merlier later aan hun seizoen beginnen", is Hermans ambitieus.

Mooi wegprogramma

Ondanks het verkiezen van de cross boven de Ardennenklassiekers, wil Hermans zijn wegseizoen niet volledig weggooien. "De Strade Bianche en Milaan-San Remo staan normaal gezien op het programma en misschien ook nog de Dauphiné, maar ik ben niet de enige die de Dauphiné zal willen rijden", is hij realistisch.