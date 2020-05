Veldritseizoen met mensen in de materiaalpost die mondmaskers dragen? Het is een optie

Als er gekoerst kan worden op de weg zal dat de nodige aanpassingen vergen en dat zal bij het veldrijden niet anders zijn. Bij Belgian Cycling zijn ze al bezig om hierover overleg te plegen. Het is niet ondenkbaar dat men straks met mondmaskers aan in de materiaalposten staat.

Algemeen directeur Jos Smets onderstreept bij Het Nieuwsblad het belang van flexibiliteit. "Mogen er bijvoorbeeld in augustus en september massa-evenementen gehouden worden, dan moeten we direct kunnen schakelen. Vandaar dat we een draaiboek samenstellen en dat we al een meeting hielden met enerzijds een afgevaardiging van de organisatoren en de Belgische supercrossploegen."

Uit die vergaderingen zijn toch al een aantal zaken gekomen. "Ik stelde vooral veel bereidheid vast om in aparte omstandigheden de cross voor iedereen corona-veilig te laten doorgaan. Ik geef een voorbeeld: moeten er op een bepaald moment mondmaskers en handschoenen in de materiaalposten gedragen worden? Dan is dat maar zo."

KLAAR VOOR ELK SCENARIO

Het kan natuurlijk nog altijd dat dit niet hoeft of dat de omstandigheden veranderen in de loop van het seizoen. "Het allerbelangrijkste is dat we klaar staan voor gelijk welk scenario."