Antidopingcontrole bij Sander Armée: "Goed dat ze opnieuw frequenter zullen controleren"

Bij Sander Armée vond gisteren een antidopingcontrole plaats. De renner maakte het nieuws zelf bekend via Twitter. Armée is tevreden dat hij opnieuw gecontroleerd kan worden en hoopt dat het in de toekomst opnieuw frequenter zal gebeuren.

De wielerwereld lijkt beetje bij beetje onder het coronavirus uit te komen. Er ligt een nieuwe kalender klaar voor het aangepaste seizoen en de renners mogen opnieuw buiten trainen. Ook de antidopingcontroles komen opnieuw op gang.

Zo was er gisteren een antidopingcontrole bij Sander Armée. Bij Het Nieuwsblad legt hij uit dat hij tevreden is. "Ik ben blij dat ik werd gecontroleerd. Het gebeurde met de nodige afstand en met een mondmasker en handschoenen aan. Het is goed dat ze het opnieuw frequenter zullen controleren." Thanks #nado Vlaanderen en @SportVlaanderen for the safe doping control! pic.twitter.com/cIBY1ZfVyh — Sander Armée (@SanderArmee) May 28, 2020