David Moncoutié zag het peloton opnieuw evolueren in het Armstrong-tijdperk: "Ik heb mijn ambities moeten opbergen"

De documentaire 'Lance' doet opnieuw heel wat stof opwaaien over de wielerperiode waarin Armstrong zeven keer de Tour de France gewonnen heeft. Ook David Moncoutié, viervoudig winnaar van de bergtrui in de Vuelta doet nu zijn zegje.

David 'Moncoucou' Moncoutié werd professioneel wielrenner in 1997 en wist toen al hoe het zat in het wielrennen. "Ik was opgelucht na de Festina-affaire omdat er toen veel aan het licht kwam", zegt Moncoutié bij Cyclismactu.net. "In 2002 werd ik 13e in de Tour, achter grote namen die achteraf allemaal betrokken waren bij dopingschandalen. Armstrong, Rumsas, Leipheimer, Basso, Boogerd..."

"In 2003 voelde ik dat de dingen teruggingen naar pre-Festinatijden. Daarom heb ik mijn ambities voor het algemene klassement moeten opbergen en heb ik me proberen focussen op het winnen van etappes", aldus Moncoutié die zelf beweert nooit doping te hebben genomen.

"Zonder doping geen winst"

Moncoutié trok niet openlijk aan de alarmbel, maar wist wel hoe de vork in de steel zat toen. "De renners die meededen voor het algemene klassement in de grote rondes, konden dat zo goed als onmogelijk doen zonder doping. Armstrong deed wat anderen ook deden. Gelukkig waren er ook enkelen zoals mij die geen doping gebruikten, maar die wonnen geen grote ronde of grote klassieker", klinkt het.