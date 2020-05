Remco Evenepoel bekent wie de mentor is van 'The Wolfpack'

"Iljo is meentaal enorm sterk, maar ook een beetje zot" zet Evenepoel de toon. "Ik steek wel veel op van zijn mentale kracht en weerbaarheid. Hij is een enorm leidersfiguur én vaderfiguur", klinkt het dan toch positiever.

Evenepoel is 20 jaar, Keisse wordt in december 38. Er gaapt dus een enorm groot leeftijdsverschil tussen de jongste en de oudste renner van Deceuninck-Quick.Step.

"Iljo is voor mij het juiste profiel van de alfa en mentor van 'The Wolfpack', besluit Evenepoel. Het signaal voor beiden om als een wolf te huilen.

This is how @EvenepoelRemco and @IljoKeisse are keeping entertained during their time off.@Deceuninck - #alwaystherightprofile #europeanquality #belgianbrand #webeatthistogether pic.twitter.com/gnqm4USZ8R