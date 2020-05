Lampaert gaat met trainingsmakkers Koppenbergcross rijden als hij Ronde of Roubaix wint: "Veel startgeld opstrijken'

Yves Lampaert is niet de man die een uitdaging uit de weg gaat. Het liefst van al zou hij eens de overwinning binnenhalen in een grote klassieker, genre Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Lukt hem dat dit jaar, dan wacht hem met de mannen van De Melkerie ook een deelname aan een cross.

De sfeer zit er nog altijd goed in bij de trainingsmakkers van De Melkerie, die nu weer samen hun ritten kunnen afwerken. Wie maakte al de beste indruk? "Clercq, Clercq, Clerq", is het overtuigende antwoord van Van Lerberghe in HLN. "Wat moet ik zeggen? 'k Voel me nu schuldig", aldus Tim Declercq. Ze hebben elk voor zich nog wel dingen om naar uit te kijken dit wielerseizoen. "De klassiekers, wat mij betreft", zegt Stijn Steels. Voor Van Lerberghe mag het ook een grote ronde zijn. Het zou zijn eerste ooit zijn. Declercq beseft het economische belang van de Tour. Lampaert kijkt dan weer vooral uit naar die eerste koersdag. De mannen van de Melkerie hebben alvast een deal gesloten: als Lampaert de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubai wint, gaat hij samen met Declercq, Steels en Van Lerberghe de Koppenbercross rijden. Vorig jaar deed enkel die laatste dat, een 'cadeau' voor zijn vrijgezellenfeest. "Eén ronde meer en ik zou de Koppenberg te voet zijn opgemoeten", weet Van Lerberghe nog. Lampaert ziet die uitstap naar het veldrijden wel zitten. "Als winnaar van de Ronde of Roubaix zal ik er veel startgeld opstrijken", reageert hij met een kwinkslag.

