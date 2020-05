Pieter Serry heeft ondertussen al de uithoeken van het land doorkruist: "Naar de Ardennen om Remco te zien"

Pieter Serry heeft met zijn trainingstochten de conditie goed op peil kunnen houden tijdens de huidige coronacrisis. Die brachten hem ook al op verschillende terreinen. Van een rit doorheen de Vlaamse steden ging het tot een bezoek aan Remco Evenepoel... in de Ardennen.

Onlangs maakte Pieter Serry een tocht van liefst 300 kilometer met zijn goede vriend Stijn Voet. "Het bracht me door vijf steden: Gent, Brussel, Leuven, Mechelen en Antwerpen. Het was speciaal en enigszins surreëel, want er was geen verkeer en ik kon echt genieten van de lange en serene uren op de fiets."

Tijdens de lockdown moest Serry het stellen zonder gezelschap van de ploegmaats, maar dat is inmiddels weer goedgemaakt. "Toen de richtlijnen een beetje verspoepelden, bracht ik een bezoek op de boerderij bij Yves Lampaert. Ik ging zelfs naar de Ardennen, waar Remco dezer dagen aan het trainen is, om hem te zien."

DE WOLFPACK-FAMILIE

De eenheid binnen het team blijft op deze manier zeker intact. "Het was leuk om eens bij te praten en het deed me realiseren hoezeer ik mijn Wolfpack-familie mis. Ik kan niet wachten op het hernemen van de kalender."