Nederlandse kampioene heeft een nieuwe ploeg gevonden: ze heeft een contract tot 2024 ondertekend bij een WorldTour-ploeg

Lorena Wiebes heeft niet lang naar een nieuwe ploeg moeten zoeken. De Nederlandse kampioene gaat namelijk aan de slag bij Team Sunweb. Ze heeft een contract getekend tot eind 2024.

Wiebes reed tot gisteren voor Parkhotel Valkenburg, maar ze wilde afgelopen winter eigenlijk al de overstap maken naar een andere ploeg. Parkhotel Valkenburg dreigde daarop met een kort geding, waardoor ze toch bleef.

Haar contract is nu afgelopen en het werd niet verlengd. Lang moest ze echter niet op zoek naar een andere ploeg, want volgens Het Nieuwsblad heeft Team Sunweb haar binnengehaald. Wiebes is de Nederlands kampioene en ook de nummer 1 op de UCI-ranking.