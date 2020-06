Onzekere tijden in het wielrennen: ook Yves Lampaert weet nog niet waar hij volgend jaar zal rijden

Het zijn barre tijden voor wielrenners, zeker voor zij die einde contract zijn. Onder hen ex-Belgisch kampioen Yves Lampaert. Zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step loopt ten einde, maar de West-Vlaming maakt zich niet al te veel zorgen.

Meerdere teams zouden zich al gemeld hebben bij het management van Lampaert zegt de renner zelf bij HLN. Maar huidig teammanager Patrick Lefevere nog niet volgens de 29-jarige West-Vlaming.

"De situatie is niet super aangezien ik einde contract ben", opent Lampaert. "Ik heb gelukkig al een goed resultaat behaald in de Omloop (2e) en heb vorig jaar een goed jaar gehad. Ik maak me geen zorgen, maar het is niet de beste situatie", aldus Lampaert.

Transfer

Lampaert is niet op de hoogte van eventuele gesprekken tussen zijn management en Patrick Lefevere. Wat hij wel weet, is dat enkele andere ploegen al gestart zijn met onderhandelen. Over welke ploegen het dan gaat, wil hij niet kwijt.

"Zelfs al is het een normaal seizoen, het is nog altijd vroeg. Tegen augustus wil ik meer weten. Ik wil het liefste blijven, maar de markt zal heel speciaal zijn dit jaar. Het wordt moeilijk om transfers te voorspellen", besluit Lampaert de discussie over zijn contract.