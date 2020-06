Wesley Sonck is dankzij "De Container Cup" ereburger van Ninove

Wat lang als een grap werd verteld in de "De Container Cup" is nu ook werkelijkheid geworden. Wesley Sonck mag zich namelijk ereburger van Ninove noemen. Gemeenteraadslid Jan Arijs stelde het voor op een digitale gemeenteraad.

Wesley Sonck mag zich vanaf nu ereburger van Ninove noemen. In het programma "De Container Cup" maakte commentator Pedro Elias er enkele grappen over, maar het wordt dus toch werkelijkheid, want Gemeenteraadslid Jan Arijs heeft het voorgesteld op een digitale gemeenteraad.

Niet alleen Sonck, maar ook Kevin Van Der Perren wordt een ereburger. Normaal kan er maar één iemand per jaar ereburger worden, maar Arijs vertelde bij Het Laatste Nieuws dat ze het reglement zullen aanpassen zodat ze allebei dit jaar ereburger worden.