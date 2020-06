Ronde van de Toekomst stelt na aanpassing schema nieuw parcours voor: klimtalenten op hun wenken bediend

De Ronde van de Toekomst is één van de belangrijkste koersen voor U23-renners die hun visitekaartje willen afgeven. Onlangs vernamen we al dat de wedstrijd dit jaar slechts zes in plaats van tien dagen ging duren. Door die aanpassing moest ook het parcours herbekeken worden.

Dat is inmiddels gebeurd. En wat opvalt: de klimtalenten krijgen meer dan voldoende gelegenheid om bergop het verschil te maken. De rittenkoers gaat op 14 augustus van start met een etappe van Château-Thierry naar Bar-sur-Aube. Dat valt nog mee, maar de volgende dag zoeken de renners het Jura-gebergte op. ISERAN Op dag drie staat er dan een klimtijdrit op het menu op de flanken van de Faucille, een beklimming dicht bij de Zwitserse grens. Het gaat dan naar de Alpen met een aankomst bergop in rit vier. In de regio Savoie spelen de laatste dagen zich af, met onder andere een bergrit van slechts 69 kilometer en ook nog de beklimming van de welbekende Iseran. Mits een sterk deelnemersveld kan in deze wedstrijd dus wel eens duidelijk worden wie in aanmerking komt voor een belangrijke rol in de grote ronden binnen enkele jaren. Vorig jaar werd de Ronde van de Toekomst gewonnen door Tobias Foss, huidig renner van Jumbo-Visma.