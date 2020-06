Officieel: deze Franse wielerwedstrijd zal doorgaan in augustus

Van 14 tot en met 19 augustus zal in Frankrijk "The Tour de l'Avenir" gereden worden. Het is ronde met zes etappes die gereden zal worden door renners onder de 23 jaar. Er wordt gereden in het oosten van Frankrijk en de Alpen.

"The Tour de l’Avenir" of "De Ronde van de Toekomst" zal dit jaar, ondanks het coronavirus, gewoon doorgaan. De wedstrijd heeft in het verleden al enkele mooie winnaars gehad zoals Egan Bernal en Tadej Pogacar. De wedstrijd wordt gereden tussen beloftevolle renners onder de 23 jaar oud. Volgens CyclingNews bestaat de wedstrijd zelf uit zes ritten en er zal ook in de bergen gereden worden, want de Alpen staan op het programma.