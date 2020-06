Spaans klimtalent wil zich tonen in de Tour de France: "Door met hem vorig seizoen te rijden ga ik nu beter voorbereid zijn"

Enric Mas is nog maar 25 jaar oud, maar toch heeft hij al veel bewezen in de wielerwereld. Hij zorgde er mee voor dat Julian Alaphilippe een tijd met de gele trui kon rijden in de Tour en hij maakte indruk in de Vuelta.

Vanaf dit seizoen rijdt Mas voor Movistar. De Spanjaard zal de kopman zijn in de Tour samen met Alejandro Valverde. Hij kijkt er naar uit om met de wielerlegende samen het kopmanschap te delen. "Andere ploegen hebben dat voordeel niet. Hij is consistent en ik kan veel van hem leren", aldus Mas in een persconferentie op woensdag. Volgens het Spaanse talent heeft de Tour hem vorig seizoen geholpen om nu beter voorbereid aan de start te komen. "Door zo lang de gele trui te hebben met Alaphilippe heb ik elk detail kunnen opnemen. Het was een leerrijke ervaring", staat te lezen bij CyclingNews.