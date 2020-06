39-jarige Nederlander maakt comeback in World Tour-peloton: "Ik zal me voor 150% gooien in dit avontuur"

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel. De 39-jarige Pieter Weening tekent een contract bij Trek-Segafredo. Weening had eerst geen contract voor 2020 maar heeft van Trek toch nog een kans gekregen.

De voorbije 4 seizoenen reed Pieter Weening voor Roompot in het Pro Continentale circuit. Nadat de ploeg ermee ophield, kon Weening nergens een nieuw contract versieren. Maar medio 2020 kondigt Word Tour-ploeg Trek Segafredo de komst aan van de Nederlander tot het einde van het seizoen.

"Ben Trek-Segafredo enorm dankbaar"

Pieter Weening is heel blij met de kans die hij krijgt bij Trek: "Ik zal me voor 150% gooien in dit avontuur. Ik weet dat ik nog altijd competitief ben op een hoog niveau", klinkt het. De Nederlander had nooit de hoop opgegeven om opnieuw aan de slag te gaan. "Ik wou fit blijven dus ben blijven trainen. Ze contacteerden me in februari en ik zei ze dat ik 4-6 weken nodig had om koersfit te zijn. Ik ben ze enorm dankbaar dat ze ook na de coronapandemie geïnteresseerd bleven. Dit is een enorme kans voor mij", aldus Weening op de teamwebsite.

"Al contact in februari"

Algemeen directeur Luca Guercilena verklaart waarom de ploeg Weening heeft binnengehaald. "We hadden al contact in februari na de val en blessure van Matteo Moschetti. We hadden iemand nodig die ervaring had en meteen inzetbaar was. Pieter staat gekend om zijn professionaliteit en we zijn ervan overtuigd dat hij onze verwachtingen zal inlossen. Het coronavirus heeft het proces vertraagd, maar we zijn blij dat we hem eindelijk mogen verwelkomen", klinkt het.