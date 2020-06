Roodhoofts managen straks in totaal vijf teams: "Merlier aan zijn schouders boven waterlijn moeten houden"

De gebroeders Roodhooft staan in de eerste plaats bekend als de mannen achter de begeleiding van Mathieu van der Poel, hebben het BK gewonnen met Tim Merlier en richtten een wegploeg op voor vrouwen uit het veld. Zo beheren ze straks liefst vijf wielerploegen.

"Over het businessmodel van de koers kunnen we discussiëren tot het donker en weer licht wordt. Bottom line is dat je als ­organisatie beter niet kan af­hangen van één of twee partijen", luidt de verklaring van Philip Roodhooft in GvA. "Als Alpecin - Fenix ooit zou wegvallen, moeten we natuurlijk afslanken. Maar we vallen niet terug op nul, niet in structuur en niet in persoonlijk inkomen."

KLEINERE INSTAP

Christophe geeft aan dat de drempel voor kandidaat-sponsors verlaagd is. "Dankzij de structuur die we nu hebben, kunnen we ook potentiële sponsors een kleinere instap aanbieden. De ­bedrijven die meteen groot de sport binnenkomen, zijn dun ­gezaaid. Marketingmanagers willen prospectie doen. Eerst kleinere bedragen investeren, die dan tot iets groters kunnen leiden."

DELEGEREN

Kunnen de broers Roodhooft eigenlijk delegeren? "Wij kunnen ­delegeren, maar als er nadien klachten zijn, rinkelt er maar één telefoon. Die van ons." Christophe wil hierover wel iets duidelijk maken. "Het heeft ook te maken met passie. Ik ben graag nog sportdirecteur. Ik rijd graag zelf met de auto omdat ik daar mijn plezier uit haal."

Eén van hun grootste verdiensten op dat vlak is het binnenhalen van de Belgische titel met Merlier, toch geen evidentie. "Weet je waar ik niet bij kan? Dat er geen enkele andere ploeg in Merlier ­geïnteresseerd was. Ze zeggen dat ­talent altijd komt bovendrijven, maar Tim hebben we aan zijn schouders boven de waterlijn moeten houden. Ná het BK, toen waren ze plots wel allemaal ­geïnteresseerd", beweert Christoph Roodhooft.