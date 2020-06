Cycling Vlaanderen wil concreet werk maken van koersen in juli: "Hopen maandag handtekening Ben Weyts te krijgen"

Cycling Vlaanderen weet wat gedaan: de piste over wielerwedstrijden in juli ook omzetten in de praktijk. De vastberadenheid is alvast aanwezig om dat ook voor mekaar te krijgen, blijkt uit een gesprek van 'Sporza' met CEO Frank Glorieux. De bal ligt nu in het kamp van Ben Weyts.

"Maandag 8 juni is voor ons een heel belangrijke dag", kondigt Glorieux aan. "Dan hopen we de handtekening van minister van Sport Ben Weyts te krijgen om koersen in juni in klein formaat en in juli in groter formaat toe te laten."

EERSTE STAP

Dit weekend viel er ook al belangrijk nieuws te rapen. "Zaterdagavond hebben we van het kabinet al te horen gekregen dat we vanaf 1 jul in grotere pelotons kunnen koersen, omdat in die wedstrijden de limiet van 50 deelnemers opgeheven wordt. Dat is de eerste stap naar écht koersen."

Cycling Vlaanderen staat al behoorlijk ver in het voorbereiden werk op de organisatie van wielerwedstrijden. "We hebben de voorbije weken hard gewerkt om een programma klaar te hebben. We zullen dat programma de komende dagen finaliseren. Hopelijk kunnen we de kalender voor juli dan vrijdag publiceren. Er zijn veel disciplines en veel categorieën, maar we willen sowieso voor iedereen in juli wat koers aanbieden."