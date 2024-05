Is dit het geheime wapen van Maxim Van Gils? "Duidelijk geen slechte invloed"

Maxim Van Gils (24) won woensdag met Eschborn-Frankurt zijn eerste koers in de WorldTour. Het loopt allemaal op wieltjes voor de jonge Belg van Lotto Dstny.

De uitslagen van Maxim Van Gils dit voorjaar zijn ronduit indrukwekkend. Hij won de korte tijdrit in de Ruta del Sol en eindigde daarna in de top tien van de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

In Eschborn-Frankfurt was het dus eindelijk prijs voor Van Gils, hij maakte het af in de sprint. Van Gils staat zo in de top vijf van meeste UCI-punten dit jaar, enkel Van der Poel, Philipsen, Pogacar en Pedersen doen beter.

Van Gils voelt zich duidelijk goed bij Lotto Dstny. Hij verlengde onlangs zijn contract tot eind 2026 bij de Belgische ploeg, net als Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt. Sportief directeur Kurt Van de Wouwer is dan ook tevreden.

Bij Lotto Dstny en privé zit alles goed bij Van Gils

"Hij ligt zeer goed in de groep, is altijd opgewekt en in voor een grapje. Het is een plezier om Maxim als ploegmaat te hebben en om met hem te werken", zegt Van de Wouwer bij Sporza. En ook privé zit alles goed bij Van Gils.

"Hij heeft zijn Franse vriendin twee jaar geleden leren kennen in de Dauphiné. Nu zit hij het grootste deel van het jaar in Grenoble, waar hij ook vaak traint in de bergen. Het heeft allemaal duidelijk geen slechte invloed op zijn prestaties", lachte Van de Wouwer nog.