Jasper Stuyven weet dat hij er niet aan mag denken: "Moet het van me afzetten"

Jasper Stuyven staat zaterdag aan de start van Giro. Na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen was het een race tegen de klok om klaar te raken.

Op 27 maart was Jasper Stuyven betrokken bij de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen, waarvoor hij geopereerd werd. Maar 38 dagen later staat hij zaterdag wel aan de start van de Giro.

"Ik ben blij dat ik hier ben, anderzijds heb ik toch wel wat vraagtekens. Nog niet alle pijn is weg en er zijn momenten dat mijn spieren wat lastig doen. Dus het is nog niet helemaal weg", zei Stuyven bij HLN.

Twijfels over vorm bij Jasper Stuyven

Stuyven was tijdens het voorjaar bijzonder goed, maar heeft nu weinig referentiepunten over hoe het met zijn vorm gesteld is. "Je vergelijkt snel met het gevoel dat je dan had, maar daar sta ik op dit moment wel ver van."

"Ik moet het een beetje van mij afzetten. Het is heel moeilijk om in te schatten en het zal duidelijk moeten worden tijdens de eerste dagen. Maar het zal zaak zijn om rustig te beginnen en me niet te forceren."

Stuyven wil vooral zijn ploegmaat Milan helpen voor de massasprints. Hij mikt daarvoor vooral op het einde van de eerste week, om dan in de tweede week misschien zelf eens zijn kans te gaan. "Maar ik wil nog niet te veel vooruit kijken."