Start-up van Van der Poel verwelkomt jong Belgisch motorcrosstalent: "Voor Mathieu al iets voor na carrière"

Schuilt er in Mathieu van der Poel naast een fantastisch wielrenner ook een goed zakenman? Misschien wel als het gaat over zaken die hem nauw aan het hart liggen en die met sport te maken hebben. Zoals voedingssupplementen bijvoorbeeld.

Zo heeft Mathieu van der Poel al mee 4Gold, een producent van voedingssupplementen, uit de grond gestampt. Al een aantal bekendheden sloten zich daarbij aan en ook een nieuw jong Belgisch talent gebruikt voortaan de flessen van 4Gold. Hij komt niet uit het wielrennen, maar uit de motorcross. Het is Liam Everts, zoon van motorcrosslegende Stefan Everts.

Axel Roelants, die mee instaat voor de dagelijkse werking van 4Gold, schetst bij Het Nieuwsblad de precieze rol van Mathieu van der Poel. "We zijn hier als drie kameraden mee gestart, om het beste product te maken. Hij levert zijn naam, maar het is voor hem ook al iets voor na zijn carrière. Daar is hij al mee bezig en daarom dat hij dit zo interessant vond."