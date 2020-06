Alvarado denkt na over toekomst: "Wil graag een wegcarrière uitbouwen"

Bij de vrouwen wordt ze wel eens de vrouwelijke Mathieu Van der Poel genoemd. Alvarado ambieert net als haar mannelijke collega een carrière op de weg.

"Eerst en vooral wil ik nog heel wat ervaring opdoen, maar het is wel mijn bedoeling om een wegcarrière uit te bouwen", zegt Alvarado aan Sporza. "Ik hoop binnenkort mee te kunnen naar rondes en eendagskoersen. Maar we zullen wel zien, er zit geen druk achter."

Alvarado zou volgens Sanne Cant een geweldige klimster zijn. "Ik denk ook dat klimmen me wel zou liggen. Mij lijken klimwedstrijden, meerdaagse ritten en heel zware wedstrijden perfect voor mij. Ik droom om eens deel te nemen aan de Gino Rosa, maar dat is nog niet voor direct."

Naast een wegcarrière denkt Alvarado ook aan die andere passie van haar, mountainbiken. "De Olympische Spelen van volgend jaar blijven een doel. Ik ga nog wedstrijden rijden, om te zien of ik kan deelnemen. Al weet ik niet of het haalbaar is."

"Al moet ik wel nog heel wat punten inhalen en hebben we met Nederland geen supergoede landenranking."