Philippe Gilbert teaset: zien we hem in juli in ploegentijdrit op circuit van Zolder?

Philippe Gilbert lijkt er wel zin in te hebben om opnieuw de koers te hervatten. Hoe rapper, hoe liever. Onlangs maakte Cycling Vlaanderen de 65 oefenkoersen bekend die in de maand juli moeten doorgaan. Er zit ook een ploegentijdrit in Zolder bij. Zien we Gilbert daar in actie?

Gilbert heeft er zich nog niet over uitgesproken, maar in deze tijden kan één klik evenveel zeggen als meerdere woorden. Wie het Twitteraccount van Philippe Gilbert in het oog houdt, heeft gezien dat hij een artikel van Sporza geretweet heeft. Het bewuste artikel gaat over de ploegentijdrit die voorzien is op 20 juli op het circuit van Zolder. Frank Glorieux, de CEO van Cycling Vlaanderen, daagt de Belgische profploegen uit om hier aan deel te nemen. Met zijn retweet lijkt Gilbert aan te geven dat hij wel voorstander is van een deelname. Op 20 juli staat in Zolder een ploegentijdrit op het programma 🚴🏻🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♂️https://t.co/NPjW2bD1SL — Sporza 🚴 (@sporza_koers) June 13, 2020