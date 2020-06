Krijgen we binnenkort een duel tussen van Aert en van der Poel in Rome?

De Italiaanse wielerbond wil opnieuw een veldrit organiseren volgens Renato Di Rocoo, voorzitter van de Italiaanse wielerbond. Het historische Rome zou de eer krijgen om de wedstrijd te organiseren.

"Italië wil heel graag een wedstrijd in de Wereldbeker veldrijden organisrenn", zegt Di Rocoo bij Il Messaggero. Op die manier wil de Italiaanse wielerfederatie het offroad-wielrennen promoten naast het prominente wegwielrennen. De laatste Wereldbekerveldrit in Italië is ondertussen al bijna 4 jaar geleden. Toen won Wout van Aert in Fiuggi.

In het kader van datzelfde project om off-roadwielrennen te promoten, wil de federatie ook grote mountainbike- en BMX-wedstrijden organiseren in de nabije toekomst.

Het wegwielrennen is in Italië heel populair. De Ronde van Italië, Milaan-San Remo, Lombardije, Tirreno-Adriatico... De Italiaane wegkalender zit altijd goed vol. Nu willen ze bij de Italiaanse wielerfederatie dus ook werken aan een off-roadkalender.