Schrapping van Muur en andere wijzigingen zorgen voor ophef: dit is hoe de klassiekers wel en niet beïnvloed worden

In de Ronde van Vlaanderen niet langs de Muur van Geraardsbergen, in Gent-Wevelgem geen uitstap naar Frankrijk. De door Flanders Classics voorgestelde parcourswijzigingen hebben een discussie op gang gebracht, maar wat verandert er nu wel en niet voor de vier Vlaamse klassiekers waar het over gaat?

BRABANTSE PIJL

De lus in Beersel wordt gewijzigd, maar het belangrijkste is dat de Moskesstraat de vervanger blijft van de IJskelderlaan. Dat is dus eigenlijk al een eerder doorgevoerde wijziging. Door niet meer langs de IJskelderlaan te gaan, moest er wel een waardig alternatief gevonden worden. Dat moet het geval zijn met de kasseien van de Moskesstraat. De Brabantse Pijl gaat zeker zwaar genoeg zijn.

GENT-WEVELGEM

Wellicht de koers waarvan het verloop door de parcoursverandering het meest beïnvloed kan worden. Door de passage in Frankrijk te schrappen, verdwijnen er heel wat hellingen en hoogtemeters. Er wordt dan wel een derde keer Kemmelberg gedaan, maar dan nog. Het weer is altijd een bepalende factor in Gent-Wevelgem. Tonen de weergoden zich van hun zachte kant, dan groeien de kansen van de sprinters na deze wijziging.

SCHELDEPRIJS

De passage door Zeeland zal er lichtjes anders uitzien. De Scheldeprijs gaat een koers worden van 183 kilometer, de kortste van deze vier klassiekers. De finale blijft wel exact hetzelfde, met aan het eind drie lokale ronden in Schoten. We krijgen hier dus dezelfde winnaar dan wanneer het parcours exact behouden was gebleven.

RONDE VAN VLAANDEREN

Een koers van om en bij de 240 kilometer tegenover één van 260 kilometer: het is wel een verschil natuurlijk. Zeker in zulke Monumenten gaan de kilometers aan het einde wel doorwegen. Al blijft het natuurlijk een erg pittige wedstrijd.

Het verdwijnen van de passages Tenbosse en Muur van Geraardsbergen is zeker jammeren, want die horen gewoon bij de Ronde. Ook hier geldt echter dat men niet raakt aan de finale en het dus wel dezelfde mannen zouden moeten zijn die strijden voor de overwinning in Oudenaarde.