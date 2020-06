Frans Kampioenschap kan niet doorgaan op voorziene plek, nieuwe locatie weldra bekend

Zoals in wel meer landen het geval was zitten ze in Frankrijk met kopzorgen over het nationaal kampioenschap. Dat zou normaal doorgaan in Plumelec, maar dat is niet meer mogelijk doordat het kampioenschap verplaatst moest worden door het coronavirus.

Zonder het virus zou het Frans Kampioenschap deze week plaatsvinden. De UCI nam het in zijn hertekende kalender op in een driedaagse van 21 tot en met 23 augustus. Nadat de Franse regering samenkomsten verbood tot 31 augustus, riep burgemeester Stéphane Hamon van Plumelec op tot annulering van het evenement. Volgens Ouest France heeft de gemeenteraad van Plumelec maandagavond gestemd om de organisatie van het Frans Kampioenschap te weigeren. De nationale wielerbond heeft in een statement laten weten dat het akte neemt van die beslissing. BRETAGNE De Franse federatie gaat nu op zoek naar een alternatieve oplossing en onderzoekt of de kampioenschappen kunnen doorgaan elders in het departement van Morbihan op 21, 22 en 23 augustus. Dat zou betekenen dat het kampioenschap wel in Bretagne kan blijven. Er zou een nieuwe locatie aangeduid worden tegen uiterlijk 20 juni. Vorig jaar kroonde Warren Barguil zich tot Frans kampioen.