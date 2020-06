Kinderwens aanwezig, maar D'hoore wil nog niet te veel aan afscheid denken: "Dit en volgend jaar telt de koers"

De keuze van Jolien D'hoore om een jaar bij te tekenen bij Boels-Dolmans, dat in 2021 met SD Worx een nieuwe hoofdsponsor krijgt, lag in de lijn der verwachtingen. Opvallender was dat ze besloot om na dat jaar de fiets aan de haak te hangen, al wil ze daar eigenlijk nog niet aan denken.

Na de aankondiging op de persconferentie polste Wielerkrant naar de beweegredenen om na volgend jaar af te zwaaien. "Het speelde wel al even in mijn hoofd. Ik wil het er niet te veel over hebben, want dan ga ik te veel aftellen. Dit en volgend jaar telt de koers", onderstreept D'hoore.

De focus ligt dus nog volop op het wielrennen. Maar doorgaan tot de Spelen van Parijs in 2024 ziet ze niet zitten. "Neen, dat is te lang. Dan ben ik 34-35 jaar. Ik heb ook nog een kinderwens, dat kan je ook niet blijven uitstellen", speelt de privésfeer ook een rol.

COMBINATIE WETENSCHAP-SPORT

D'hoore is ook al met andere dingen bezig en zou na haar carrière graag als trainer verbonden blijven aan de koers. "Het wetenschappelijke en het sportieve intrigeert mij wel. Alles wat met het lichaam en met sport te maken heeft." Met haar vriend overweegt ze een zaak op te starten, maar dat is iets voor later. "Nu zou daar te veel tijd in kruipen, ik ben nog fulltime prof."

BELGISCH BEDRIJF

D'hoore legt er dus de nadruk op dat ze echt wel nog het beste van het komende anderhalf jaar wil maken als wielrenster. "Ik heb niet lang getwijfeld toen de ploeg me een nieuw contract aanbood. Als enige Belgische in de ploeg ben ik heel fier dat we een Belgisch bedrijf krijgen als hoofdsponsor, al geeft het verder weinig verschil."