In de Verenigde Staten kiezen veel renners voor het gravelracen: ook ex-profrenner Peter Stetina

Het klonk als een vreemde overstap een jaar geleden: Peter Stetina verliet World Tour-ploeg Trek-Segafredo en ging in Amerika aan gravelracen doen.

In Amerika is het gravelracen al langer aan populariteit aan het winnen. Dat ex-renners nu ook de overstap maken, zal de populariteit alleen maar ten goede komen. "Ik hou gewoon van koersen, zo simpel is het", zegt Stetina bij Cyclingnews. "Ik ben als profrenner gestopt terwijl ik nog veel uit mijn carrière te halen had. Nu ben ik gewoonweg verslaafd aan alles wat rond de gravelsprint hangt", klinkt het.

Eerst probeerde Stetina het gravelracen nog te combineren met het koersen op de weg, maar dat bleek al snel onmogelijk te zijn. Daarom koos hij voluit voor het gravel, een gewaarge keuze. "Het is 100% anders. Hier ben ik alleen, ik heb ruimte om mijn eigen project uit te werken. Maar ik ben ook alleen om alles te regelen op vlak van sponsoring, materiaal, inschrijvingen..."

Stetina is ondertussen ook gestart met de 'Let's Privateer'-campagne om zijn gravelverhaal te vertellen. "Snel zijn op de fiets komt soms op de tweede plaats. Je moet soms meer ondernemer zijn en dan gaat het niet enkel om het toevoegen van je naam op sommige documenten", besluit de Amerikaan.