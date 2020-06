Komt er nog een monument bij voor van der Poel?

Kan Philip Roodhooft de organisator van de Ronde van Lombardije overtuigen? De teammanager van Alpecin-Fenix wil graag een wildcard voor de Ronde van Lombardije nu het monument verplaatst is naar 15 augustus.

De Ronde van Lombardije is het enige monument waarvoor Alpecin-Fenix nog geen wildcard had, mogelijk omdat het zo laat op de kalender stond. Maar plots is het een van de eerste koersen op de kalender geworden op 15 augustus. De ploeg van Mathieu van der Poel heeft al wel een wildcard voor de Strade Bianche (1 augustus) en Milaan - Sanremo (8 augustus). Ze willen daar nu dus een verlengd Italiaans verblijf aan breien.

De Ronde van Lombardije is met zijn ruim 4.000 hoogtemeters het meest geschikte monument voor klimmers. Of Mathieu van der Poel daadwerkelijk mee zal doen als het Roodhooft lukt om een wildcard aan te vragen, is nog niet bekend. Het zal alleszins een eerste kennismaking zijn met zware cols voor de kleinzoon van Raymond Poulidor.