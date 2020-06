D'hoore duidt Parijs-Roubaix met stip aan en is zich bewust van moeilijkheid: "Denk dat veel vrouwen het niet beseffen"

Jolien D'hoore heeft haar huiswerk goed gemaakt bij het bekijken van de rest van de wielerkalender. Als ze er één wedstrijd wil uitpikken die ze zou mogen winnen, twijfelt ze geen seconde: Parijs-Roubaix. Een groot deel van het vrouwenpeloton kijkt nu al uit naar 25 oktober.

In april ging Jolien D'hoore met de fiets nog boodschappen brengen bij de mensen die niet naar de winkel kunnen. Twee maanden later komen de koersen weer in zicht en dat geeft al een heel verschil. "Het was rondrijden zonder doel, nu kan je al gericht trainen. Dat doet wel veel voor het hoofd", vertelt D'hoore aan Wielerkrant.

Op zich kunnen alle grote wedstrijden gereden worden

Over hoe de nieuwe kalender voor het vrouwenpeloton is opgesteld, is ze erg tevreden. "Als alles kan doorgaan zoals het nu gepland is... Op zich kunnen alle grote wedstrijden nog gereden worden. Er zitten twee grote ronden in voor de vrouwen... Dat is heel mooi. Maar het blijft als-als, het is nog afwachten."

Hopen maar dat die tweede coronagolf uitblijft. Want dan rijden de vrouwen dit najaar voor het eerst Parijs-Roubaix, dé wegwedstrijd die D'hoore dit jaar heeft aangekruist. "Het gaat een heel moeilijke koers worden. Ik denk dat veel vrouwen het nog niet beseffen. Ik heb de kasseien al in het echt gezien. Parijs-Roubaix is een koers die mij wel moet liggen. Ik ben een klassieke renster met een goede sprint. Ik kijk er heel hard naar uit."

Het was een aangename verrassing

Toen de UCI met de aankondiging kwam van die eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen, was D'hoore toch enigszins verrast. "Er was al wel sprake van geweest, maar het werd nooit concreet. Door de coronacrisis zeiden ze ineens dat ze Parijs-Roubaix gaan organiseren. Het was verschieten, maar het was een aangename verrassing. We gaan binnenkort Parijs-Roubaix al verkennen."