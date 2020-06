Fuglsang over andere toppers: "Van Avermaet zat in vorm van zijn leven" en "Geloof dat Mathieu ooit moet kiezen"

Jakob Fuglsang heeft al een mooie carrière kunnen uitbouwen, maar moest het ook al geregeld stellen met een ondankbare plaats. Zoals op die ene dag in Rio, toen Van Avermaet hem klopte in de strijd om de olympische titel. Fuglsang kijkt ook met grote ogen naar wat Van der Poel allemaal doet.

In een interview op de site van Astana snijdt Fuglsang verschillende thema's aan. Zo keert hij nog eens terug naar de Olympische Spelen van 2016. De Deen werd toen tweede, achter Van Avermaet. "Ik kan ermee leven, geloof me. Van Avermaet zat die dag in de vorm van zijn leven en kan aan het einde van een lange koers zelfs mannen als Sagan verslaan in de sprint."

Fuglsang is het type renner dat ook wel graag met de mountainbike rijdt. Wie dat ook graag doet, is natuurlijk Mathieu van der Poel. Die neemt er dan ook nog eens de cross bij. "Moest ik zo jong zijn als hij nu is, zou ik misschien ook gemotiveerd zijn door zo'n uitdaging, om verschillende disciplines te combineren en voor titels te gaan. Misschien maakt het feit dat hij eerder een klassieke renner is het een beetje gemakkelijker."

Voor een ronderenner ligt dat anders, denkt Fuglsang. "Ik denk niet dat het realistisch zou zijn om zowel op het klassement in een grote ronde te mikken als op een titel off-road in hetzelfde seizoen. In het WK veldrijden in februari stak hij er met kop en schouders bovenuit. Techniek speelt een extreem belangrijke rol bij wat hij doet."

Het straffe aan Van der Poel is dat hij er eigenlijk een jaar lang staat. "Ik beeld me in wat het is om het hele jaar door te koersen. Ik zou zo niet lang door kunnen gaan, je lichaam en geest hebben periodes nodig om te herstellen. Ik geloof dat hij ooit moet kiezen voor het ene of het andere."