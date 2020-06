Na schrapping uit Ronde krijgt Muur van Geraardsbergen wél plek in andere belangrijke wedstrijd

De Muur van Geraardsbergen krijgt toch nog een plaatsje in het wielerjaar 2020. De mythische helling werd geschrapt uit de Ronde van Vlaanderen nadat het parcours ingekort werd. Een klap voor Geraardsbergen, maar de Oost-Vlaamse gemeente krijgt hulp uit andere hoek.

Het Belgisch Kampioenschap zal immers de Muur van Geraardsbergen opnemen in het parcours. Het BK gaat op 22 september door en start in Halle. Op weg naar aankomstplaats Anzegem zullen de renners over de Muur moeten rijden.

EXTRA PIGMENT

Zo krijgt het BK alleszins een wat extra pigment. De Muur van Geraardsbergen krijgt zo al een kleine maand vroeger dan voorzien het bezoek van de profrenners, want de Ronde van Vlaanderen staat pas op 18 oktober op het programma.

Er moet op 22 september een opvolger komen voor Tim Merlier, die vorig jaar de nationale driekleur veroverde in Gent.