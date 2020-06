Wint een Duitser voor het eerst sinds 1997 nog eens de Ronde van Frankrijk?

Duitsland mag na vorig jaar opnieuw een beetje hopen op Tourwinst. Emanuel Buchmann van BORA-Hansgrohe eindigde knap op de 4e plek en laat niets aan het toeval over om dit jaar beter te doen.

Buchman zal alleszins met weinig wedstrijdritme aan de start van de Tour komen want hij doet enkel mee aan het Critérium du Dauphine."Dat hoeft geen probleem te zijn", zegt Buchmann in een zoominterview eerder deze week.

"Ik had een goed gevoel in februari na de UAE Tour, heb goed getraind en ben er zeker van dat ik op een beter niveau zal presteren in de Tour", klinkt het vastberaden.

Buchmann is samen met de ploeg op trainingskamp in de Oostenrijkse Alpen. Na de Dauphiné trekt hij nog naar Italië voor een laatste trainingskamp voor de Tour.

"Het is niet slecht voor mij dat de meesten hun conditie uit trainingen zal moeten komen. Ik haal vaak mijn beste niveau wanneer ik van een lange trainingsperiode. Vorig jaar trainde ik soms 5,6 weken zonder koers te rijden en toen was ik in heel goede vorm erna. Dat is ook dit jaar het plan", zegt de Duitser.

You helped to push @EmuBuchmann over the Everest finish line! 👏🏻



➡️ Now let's give his amazing feat one more push in the name of charity.



🔗 His fundraiser concludes this Sunday. You can still donate here: https://t.co/zeqGpQyq1v



Photo: @oetztalcom / Rudi Wyhlidal pic.twitter.com/rpYwcaCVvz — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 5, 2020

Blijven trainen

Buchmann woont in Oostenrijk en heeft in tegenstelling tot sommige andere renners nog buiten kunnen trainen tijdens de lockdown. En hij heeft goed getraind want Buchmann deed mee aan de Everesting-challenge ten voordele van een goed doel. Hij reed ook op een recordtijd de 8848 hoogtemeters maar kreeg de recordtijd toch niet officieel.

"Het was mij niet om het record te doen , het was een actie voor het goede doel omdat ik eens wat anders wou doen op training. Ik ga nu ook geen nieuwe poging plannnen om het record wél te pakken. Eerst de Tour", besluit Emanuel Buchmann.