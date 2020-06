De strijd om La Redoute is losgebarsten: Renner Jumbo-Visma veegt tijd Gilbert van de tabellen

Philippe Gilbert leek in goede vorm te zijn, bewijs daarvan zijn snelste tijd op La Redoute. Op de app van Strava kon je zien dat hij bijvoorbeeld voor Romain Bardet, Lawson Craddock en Lars Boom naar boven reed. Maar een jonge Nederlander heeft zijn tijd al verbroken.

Gijs Leemreize is de naam van de nieuwe 'King Of the Mountain' op La Redoute. De 20-jarige Nederlander rijdt voor het opleidingsteam van Jumbo-Visma. Vorig seizoen won Leemreize de bergtrui in een Poolse ronde voor jongeren.

De tijd van Gilbert was 4:25, een indrukwekkende 17 seconden sneller dan Romain Bardet. Maar Leemreize pitst er nog eens drie seconden vanaf. 4:22 is dus de nieuwe toptijd op La Redoute.

Misschien keert Gilbert wel terug naar de iconische helling voor een nieuwe poging?