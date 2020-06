Heeft u zich kunnen inschrijven voor 'oefenkoers'? Servers Cycling Vlaanderen helemaal plat

Vrijdagavond om 20u kon u zich inschrijven voor de oefenwedstrijden van Cycling Vlaanderen, althans dat was toch de bedoeling. Maar er waren zoveel mensen tegelijkertijd op de website dat die het helemaal begaf.

Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen, is langs de ene kent blij en langs de andere kant vindt hij het heel spijtig dat het zo is gelopen. "We hadden ons zeer goed voorbereid", reageert hij bij Sporza. "We hebben een stevige IT-infrastructuur maar zijn er niet in geslaagd, daarvoor bied ik mijn excuses aan", klinkt het.

"Maar het was ook mooi om te zien dat er vanaf 19u15 meer en meer activiteit was. Uiteindelijk hebben we zelf de stekker eruit moeten trekken omdat het gewoonweg te veel werd en het niet eelrijk zou verlopen. Daarom zullen we zaterdag opnieuw vergaderen om een nieuw inschrijvingsmoment in te plannen", besluit Glorieux, die een fiasco als dit in de toekomst wilt vermijden.