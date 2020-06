Nederlandse ex-fietsers zijn het nog niet verleerd en rijden meer dan 400km

Steven De Jongh is momenteel ploegleider bij Trek-Segafredo en reed 460 kilometer. Over die 460km deed De Jong 13u en 10 minuten, goed voor een gemiddelde van 35 km/u, vrij indrukwekkend.

Michael Boogerd hield het voor bekeken na 400km in 14u16, een trager gemiddelde van Boogerd dus.

20 juni is de langste dag van het jaar, dus besloten de Nederlanders ook de langste fietstocht van het jaar te maken.

He’s done it! Huge ride by @stevendejongh. Just look at those numbers 🤯 pic.twitter.com/yXsQ9j2wOB