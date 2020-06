Thibau Nys domineert Slag om Balenberg in alle onderdelen, Annemarie Worst wint bij de vrouwen

De Slag om Balenberg was een door Sven Nys georganiseerd veldritevenement in coronatijden. In een uitzending van Sporza kwamen we de winnaars te weten. Thibau Nys was in eigen regio tuk op de zege en kwam in alle onderdelen het best uit de verf. Bij de vrouwen wist Worst dat te benaderen.

Eerst viel er een trialparcours af te leggen, waarin de nadruk op techniek kwam te liggen. Daarna doken de veldrijders-en rijdsters de zandbak in. Het slotnummer was een tijdritparcours, waar overigens ook een looppassage bij zat. De vrouwen mochten als eersten aan hun Slag om Balenberg beginnen.

Worst zette de snelste tijd neer op het trialparcours, voor Betsema en Verdonschot. In de zandbak was het dan kwestie om het verst te geraken. De jonge Van Anrooij deed het zowaar beter dan al de rest met 20.69 meter ver te rijden. Worst was tweede in dit onderdeel en Verdonschot derde.

VAN ANROOIJ DOET MEE VOOR DE PRIJZEN

Dan kwam er dus nog het tijdritparcours. Worst was in dit nummer simpelweg outstanding. Van Anrooij deed ook weer mee voor de prijzen met een tweede plaats. Betsema werd ondanks kettingproblemen nog derde. De uitslag in dit laatste onderdeel was ook hetzelfde als de volgorde in het eindklassement. Worst op één dus, voor Van Anrooij en Betsema.

De heren waren dan aan zet: met Thibau Nys mocht de lokale held als eerste vertrekken en die zette meteen een dijk van een tijd neer. Hij vond zelf dat hij enkele seconden had laten liggen, maar het was toch voldoende om de beste tijd te scoren. In de zandbak geraakte Nys bijna 29 meter ver. Ook in dat onderdeel was de 17-jarige veldrijder dus de beste.

WEERGALOZE THIBAU NYS

Aan de rest om nog het onderste uit de kan te halen. Mathieu van der Poel perste er nog eens alles uit met een tijd van vier minuten en tien seconden. Een weergaloze Thibau Nys deed er nog eens drie seconden van af. Laurens Sweeck was derde in het laatste nummer. Nys pakte als winnaar van alle onderdelen dus ook de eindzege. Van der Poel en Sweeck waren ook tweede en derde in de einduitslag.