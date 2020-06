Tadej Pogačar blikt terug op Sloveens kampioenschap: "Het was een geweldig gevecht"

Gisteren stond in het wielrennen het Sloveens kampioenschap op de weg op het programma. Voor de wedstrijd werd er gezegd dat het een strijd zou worden dus Pogacar en Roglic en de voorspelling kwam ook uit. Het was Roglic die met de overwinning aan de haal ging.

Het werd een mooie strijd tussen Pogacar en Roglic. De laatstgenoemde reed weg op vier kilometer van de streep, maar Pogacar kwam nog terug in de wedstrijd. De laatste kilometer was er echter te veel aan voor het jonge toptalent van UAE Team Emirates.

Op Instragam blikte hij terug op de wedstrijd. "Het was een geweldig gevecht. Het was een leuke wedstrijd en ook de sfeer was fantastisch. Ik ben tevreden over het resultaat en ik kijk er naar uit om opnieuw wedstrijden te rijden."