Vragen bij Lotto en Deceuninck-Quick.Step over coronaprotocol: "Alsof ze bij UCI meer weten dan alle labo's samen"

Bij de Belgische WorldTour-ploegen Lotto Soudal en Deceuninck-Quick.Step hebben de ploegdokters het coronaprotocol dat de teams toegestuurd kregen van de UCI goed bekeken. Dat roept toch enige vragen op. Zo zou de UCI uitgaan van zaken die niet gegarandeerd zijn.

Dokter Toon Cruyt van Deceuninck-Quick.Step haalt in HLN een belangrijke kwestie aan. "Als je antistoffen tegen corona hebt, krijg je dus een vrijgeleide voor de rest van het seizoen. Terwijl niemand dat weet, dat je niet meer kan besmet worden als je één keer corona hebt gehad. Alsof ze bij UCI meer weten dan alle labo's samen."

Jens De Decker van Lotto Soudal vraagt zich ook af of het in alle landen even goed zal werken. "In België is er geen probleem: de neusswab is beschikbaar en veel labo's zijn ingericht op het detecteren van het coronavirus. Maar ik werd gebeld door een Italiaanse collega van Team UAE. Die zegt dat je in Italië niet kunt testen als je niet ziek bent. En hoe ga je dan snel resultaten krijgen van het labo?"

We moeten zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steken

De Decker ziet een belangrijke rol weggelegd voor zichzelf en zijn collega's. "Het is aan de ploegartsen om de labo's te vinden waar de tests kunnen worden georganiseerd. We moeten zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steken." Sowieso gaan die tests wel aardig wat kosten. "Er hangt een serieuze rekening aan vast. Maar veiligheid primeert."

Tijdens de podiumceremonie zouden renners een mondmasker dragen. Cruyt denkt dat dit enkel voor de show is. "Je kunt discussiëren over dat mondmasker op het podium", zegt De Decker. "In het voetbal moeten de bankzitters ook een mondmasker dragen. Waarom? Het is niet perfect, maar het is beter dan niets."