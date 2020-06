In Frankrijk zullen er na de Tour de France slechts twee criteriums plaatsvinden

Waar er normaal gezien na de Tour de France een overvloed aan criteriums te rijden valt, zullen er dit jaar slechts twee plaatsvinden in Frankrijk.

Normaal gezien paraderen de gele, groen, bolletjes en witte trui na de Tour op verschillende criteriums met hun overwinning, maar dat zal dit jaar amper het geval zijn. Door de coronacrisis moeten veel criteriums hun evenement annuleren.

Iin Frankrijk zullen er slechts twee criteriums doorgaan. Critostar de Choisy-le-Roi, in het zuiden van Parijs,en het nieuwe Grand Dole criterium bij Dijon zijn de gelukkigen.

Organisator van Critostar is blij dat zijn criterium nog gewoon door kan gaan. "Bij ons is dat een gegarandeerd succes, want wij hebben de garantie dat verschillende renners uit de Tour afzakken. Zo behouden we ook onze sponsors, want een jaar niet doorgaan doet veel sponsors afschrikken."

De Ronde d'Aix criterium zal dit jaar niet plaatsvinden. "Door het coronavirus en de maatregelen die Frankrijk getroffen heeft, bestaat de kans dat we zonder publiek zouden moeten organiseren. Dat is niet de bedoeling van ons evenement en zonder publiek is het niet echt de moeite om het te laten doorgaan", klinkt het bij de organisatie.