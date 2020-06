Kwiatkowski bracht de afgelopen maanden door in een hoogtetent als voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen

Michal Kwiatkowski kijkt uit naar het nieuwe wielerseizoen. De Pool bracht de lockdown door in Frankrijk, waar hij zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.

Om zich optimaal voor te bereiden maakte Kwiatkoswki gebruik van een hoogtetent. "Het was voor mij een eerste ervaring. Ik had het wel al eens een paar keer gedaan, maar dit was de eerste keer dat ik het uitgebreid gebruikt heb. Ik heb twee maanden doorgebracht in een hoogtetent."

Kwiatkoswki voelt zich dan ook top en is helemaal klaar voor het nieuwe wielerseizoen. "Ik heb nooit problemen gehad om al vroeg in het seizoen top te zijn. Ik wil er dan ook staan in augustus. Het is vooral belangrijk niet te vroeg te pieken, wat ik in het verleden wel al gedaan heb. Dan begon ik al leeg aan de klassiekers."

De klassiekers zijn een doel dit jaar voor Kwiatkowski. "Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en het Wereldkampioenschap zijn mijn doelen dit seizoen. Ik ga de Tour gebruiken om in topvorm te zijn voor de klassiekers. Ik zal daarvoor wat meer gebruik moeten maken van mijn ervaring."