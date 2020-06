Ook Telenet-Baloise tekent present voor 'kermiskoers met profteams'

Van Toon Aerts en de zijnen zijn we gewend om hen vooral in de veldritten in het oog te houden, maar ook op de weg staan ze bij Telenet-Baloise hun mannetje. Door corona hebben ze dit jaar nog geen tijd gehad om dat te bewijzen. Mogelijk gaan ze dat wel doen in Rotselaar.

Daar zal immers de eerste koers in België plaatsvinden waar profrenners aan mogen meedoen. De Grote Prijs Vermarc Sport gaat door op zondag 5 juli. De organisatie noemde het eerder al een 'kermiskoers met profteams' en wist reeds ploegen als Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal te strikken. Ook Telenet-Baloise zal met een ploeg aan de start verschijnen. Dat laat het weten op zijn Twitteraccount. De renners zijn zich volgens de ploeg volop aan het opladen en zullen er ongetwijfeld ook naar uitkijken om eindelijk opnieuw te koersen. Onze mannen laden zich op voor hun eerste wegwedstrijd van dit seizoen: de Grote Prijs @VermarcSport in 🇧🇪 Rotselaar op zondag 5 juli ☝️ pic.twitter.com/hpCSimGAZJ — Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) June 23, 2020