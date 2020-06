Jurgen Van den Broeck schetst profiel van Tour-debutant van Lotto: "Meer een pure klimmer dan ik"

Jurgen Van den Broeck was van 2010 tot 2013 de grote troef van de Lotto-ploeg in de Ronde van Frankrijk, zeker als het bergop ging. In de selectie van 2020 neemt Lotto Soudal Steff Cras voor het eerst op. Van den Broeck kent Cras goed.

Niet dat de 24-jarige man uit de Kempen een al te grote druk moet opgelegd worden, maar het potentieel om een mooie carrière uit te bouwen heeft hij zeker wel. "Steff is meer een pure klimmer dan ik vroeger", beweert Van den Broeck bij Sporza. "Zijn tijdrit is iets minder dan de mijne." Een klimmerstalent pur sang dus. En hoe gaat hij om met het leven als profrenner? "Ik geef hem soms tips en benadruk dat hij er alles voor moet doen. Steff is het soort renner dat veel opofferingen doet." Gelijkaardig met Van den Broeck zelf vroeger. De ex-renner geeft ook een voorbeeld om zijn mening kracht bij te zetten. "Hij gaat bijvoorbeeld om 21 uur naar zijn bed om een uur extra in zijn hoogtetent te kunnen slapen."